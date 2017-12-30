"Халл Сити" упустил победу на последних минутах

Матч 25-го тура чемпионшипа "Халл Сити" – "Фулхэм" завершился со счетом 2:2.Напомним, что 3 декабря пост главного тренера "Халла" покинул Леонид Слуцкий. При сменившем его Найджеле Адкинсе команда выиграла один матч, дважды уступила и дважды сыграла вничью.Чемпионшип25-й турБоуэн, 33 (1:0). Дико, 36 (2:0). Камара, 48 – с пенальти (2:1). Камара, 85 (2:2).