Юрий Семин: мы знаем, как превосходить ожидания и идти в лидерах с ярлыком "пятое колесо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил болельщиков с Новым годом."Наступает Новый год, все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая. И в новом году нас ждет очень много работы!В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему идти в лидерах с ярлыком "пятое колесо", побеждать благодаря командной игре – а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году еще ни раз всех удивим!И главное, помните – "Локомотив" – это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем. Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только "Локо"! Только победа!", - написал Семин.