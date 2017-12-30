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Юрий Семин: мы знаем, как превосходить ожидания и идти в лидерах с ярлыком "пятое колесо"
"Наступает Новый год, все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая. И в новом году нас ждет очень много работы!
В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему идти в лидерах с ярлыком "пятое колесо", побеждать благодаря командной игре – а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году еще ни раз всех удивим!
И главное, помните – "Локомотив" – это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем. Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только "Локо"! Только победа!", - написал Семин.
Наступает Новый год! Все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая! И в новом году нас ждёт очень много работы! В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему! Идти в лидерах с ярлыком «Пятое колесо», побеждать благодаря командной игре - а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году ещё ни раз всех удивим! И главное, Помните! Локомотив - это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем! Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только Локо! Только победа!
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