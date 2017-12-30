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Юрий Семин: мы знаем, как превосходить ожидания и идти в лидерах с ярлыком "пятое колесо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил болельщиков с Новым годом.

"Наступает Новый год, все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая. И в новом году нас ждет очень много работы!

В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему идти в лидерах с ярлыком "пятое колесо", побеждать благодаря командной игре – а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году еще ни раз всех удивим!

И главное, помните – "Локомотив" – это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем. Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только "Локо"! Только победа!", - написал Семин.

Наступает Новый год! Все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая! И в новом году нас ждёт очень много работы! В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему! Идти в лидерах с ярлыком «Пятое колесо», побеждать благодаря командной игре - а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году ещё ни раз всех удивим! И главное, Помните! Локомотив - это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем! Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только Локо! Только победа!

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Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 00:30
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(7)
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 02:37) #
  • +5
  •  (9)

Кот помнит минус четыре на Петровском от Палыча. Спасибо, сэр, здоровья и главное Удачи !


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Loskov10 (Сегодня, 01:54) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
И Палыч такой молодой,
И "Локомотив" впереди!
Регистрация: 27.04.2014
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:23) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
С наступающим НГ Юрия Палыча, команду и весь клуб.
Успешных игр в новом году, и чтобы в семье все было тип-топ.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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