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"Ювентус" одержал победу над "Вероной"

"Верона" на своем поле проиграла "Ювентусу" в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

19 тур

"Верона" – "Ювентус" 1:3

Голы: Матюиди, 6, Касерес, 59, Дибала, 72, 77

"Верона": Николас, Феррари, Касерес (Паццини, 78), Эрто, Караччоло, Сукулини, Ромуло, Бюхель, Беса (Кальвано, 88), Верде, Кин (Сукулини, 82)

"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер (Барцальи, 74), Сандро, Бенатиа, Кьеллини, Бентанкур (Бернардески, 46), Хедира, Матюиди, Игуаин, Манджукич (Маркизио, 81), Дибала

Предупреждения: Касерес, 41, Ромуло, 85
Теги: Ювентус Верона
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