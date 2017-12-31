Жозе Моуринью: я очень недоволен назначением пенальти

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Саутгемптоном" высказал свое мнение о судействе."Мы сделали достаточно для победы. У Крэйга Поусона сегодняшний день наверняка тоже вышел разочаровывающим, ведь он фантастический арбитр, один из лучших в Европе.Я очень недоволен назначением пенальти, но не работой Поусона, он отработал неплохо и принял очень смелое решение", - цитирует Моуринью BBC.