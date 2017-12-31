Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Жозе Моуринью: я очень недоволен назначением пенальти

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Саутгемптоном" высказал свое мнение о судействе.

"Мы сделали достаточно для победы. У Крэйга Поусона сегодняшний день наверняка тоже вышел разочаровывающим, ведь он фантастический арбитр, один из лучших в Европе.

Я очень недоволен назначением пенальти, но не работой Поусона, он отработал неплохо и принял очень смелое решение", - цитирует Моуринью BBC.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Саутгемптон
Сегодня, 01:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.