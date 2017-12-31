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Златан Ибрагимович получил травму и выбыл ориентировочно на месяц

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получил очередную травму, передает пресс-служба клуба.

Сообщается, что швед пропустит около месяца.

Шведский форвард пропустил семь месяцев из-за травмы колена и в текущем сезоне впервые появился на поле только 18 ноября.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:09
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