Златан Ибрагимович получил травму и выбыл ориентировочно на месяц

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получил очередную травму, передает пресс-служба клуба.Сообщается, что швед пропустит около месяца.Шведский форвард пропустил семь месяцев из-за травмы колена и в текущем сезоне впервые появился на поле только 18 ноября.