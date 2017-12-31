Дэниэл Дринкуотер: чемпионская гонка не завершена пока не определен чемпион

Полузащитник "Челси" Дэниэл Дринкуотер рассказал о матче чемпионата Англии против "Сток Сити" (5:0)."Хорошая игра. Чем больше матчей выиграем подряд, тем лучше. Мы хорошо управляли ходом матча.Очень рад, что смог забить, приятные ощущения. Теперь будем чувствовать себя увереннее перед игрой против "Арсенала", но это будет совершенно другой матч. Чемпионская гонка не завершена пока не определен чемпион. Нам нужно продолжать побеждать", - цитирует игрока ВВС.