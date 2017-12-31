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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дэниэл Дринкуотер: чемпионская гонка не завершена пока не определен чемпион
Полузащитник "Челси" Дэниэл Дринкуотер рассказал о матче чемпионата Англии против "Сток Сити" (5:0).
"Хорошая игра. Чем больше матчей выиграем подряд, тем лучше. Мы хорошо управляли ходом матча.
Очень рад, что смог забить, приятные ощущения. Теперь будем чувствовать себя увереннее перед игрой против "Арсенала", но это будет совершенно другой матч. Чемпионская гонка не завершена пока не определен чемпион. Нам нужно продолжать побеждать", - цитирует игрока ВВС.
"Хорошая игра. Чем больше матчей выиграем подряд, тем лучше. Мы хорошо управляли ходом матча.
Очень рад, что смог забить, приятные ощущения. Теперь будем чувствовать себя увереннее перед игрой против "Арсенала", но это будет совершенно другой матч. Чемпионская гонка не завершена пока не определен чемпион. Нам нужно продолжать побеждать", - цитирует игрока ВВС.
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