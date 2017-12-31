Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Матье Фламини может возобновить карьеру в Испании

Бывший полузащитник сборной Франции Матье Фламини может возобновить карьеру, сообщает Marca.

33-летний игрок последний месяц тренируется в составе "Хетафе".

Ранее Фламини защищал цвета "Марселя", "Арсенала", "Милана".
Теги: Хетафе
Сегодня, 08:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.