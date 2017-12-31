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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Джейми Варди: нам нужно продолжать бороться
Нападающий "Лестера" Джейми Варди поделился мнением о матче чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:2).
"Мы потратили много сил в этом матче, боролись до самого конца матча, но не смогли победить. "Ливерпуль" выигрывал все подборы и отскоки, что помогло им победить. Нам нужно работать над этим компонентом.
Командный дух по-прежнему на высоте, нужно это использовать в следующей игре. Нужно восстановиться к следующему матчу, продолжать бороться и набирать очки", - цитирует Варди ВВС.
"Мы потратили много сил в этом матче, боролись до самого конца матча, но не смогли победить. "Ливерпуль" выигрывал все подборы и отскоки, что помогло им победить. Нам нужно работать над этим компонентом.
Командный дух по-прежнему на высоте, нужно это использовать в следующей игре. Нужно восстановиться к следующему матчу, продолжать бороться и набирать очки", - цитирует Варди ВВС.
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