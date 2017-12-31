Джейми Варди: нам нужно продолжать бороться

Нападающий "Лестера" Джейми Варди поделился мнением о матче чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:2)."Мы потратили много сил в этом матче, боролись до самого конца матча, но не смогли победить. "Ливерпуль" выигрывал все подборы и отскоки, что помогло им победить. Нам нужно работать над этим компонентом.Командный дух по-прежнему на высоте, нужно это использовать в следующей игре. Нужно восстановиться к следующему матчу, продолжать бороться и набирать очки", - цитирует Варди ВВС.