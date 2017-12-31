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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Манчестер Сити" прервал 18-матчевую победную серию
"Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в поединке 21-го тура чемпионата Англии - 0:0.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
21-й тур
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 0:0
Нереализованный пенальти: Миливоевич, 90+1 (вратарь).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Данн (Келли, 20), ван Анхолт, Таунсенд, Миливоевич, Кабай (Панчеон, 75. Ли Чхон Ен, 90+6), Ридевалд, Бентеке, Заа.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Мангала, Данилу, Фернандинью, Гюндоган (Стерлинг, 57), Де Брейне, Бернарду Силва (Туре, 81), Сане, Габриэл Жезус (Агуэро, 23).
Предупреждения: Данн, 16. Сане, 45+6. ван Анхолт, 48. Кабай, 67. Агуэро, 79. Туре, 90. Фернандинью, 90+1. Келли, 90+2. Панчеон, 90+2.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
21-й тур
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 0:0
Нереализованный пенальти: Миливоевич, 90+1 (вратарь).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Данн (Келли, 20), ван Анхолт, Таунсенд, Миливоевич, Кабай (Панчеон, 75. Ли Чхон Ен, 90+6), Ридевалд, Бентеке, Заа.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Мангала, Данилу, Фернандинью, Гюндоган (Стерлинг, 57), Де Брейне, Бернарду Силва (Туре, 81), Сане, Габриэл Жезус (Агуэро, 23).
Предупреждения: Данн, 16. Сане, 45+6. ван Анхолт, 48. Кабай, 67. Агуэро, 79. Туре, 90. Фернандинью, 90+1. Келли, 90+2. Панчеон, 90+2.
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