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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Габриэл Жезус не смог сдержать слез после травмы (видео)
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус не смог сдержать слез, покидая поле в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас".
20-летний форвард получил травму уже на 12-й минуте. Он смог вернуться на поле, но на 23-й минуте был заменен на Серхио Агуэро.
20-летний форвард получил травму уже на 12-й минуте. Он смог вернуться на поле, но на 23-й минуте был заменен на Серхио Агуэро.
Gabriel Jesus in tears after getting inujred. #CRYARS pic.twitter.com/Q4qTmsIcLg— Junaid Moraes (@iamjafridi) December 31, 2017
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