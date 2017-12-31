Габриэл Жезус не смог сдержать слез после травмы (видео)

Gabriel Jesus in tears after getting inujred. #CRYARS pic.twitter.com/Q4qTmsIcLg — Junaid Moraes (@iamjafridi) December 31, 2017

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус не смог сдержать слез, покидая поле в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас".20-летний форвард получил травму уже на 12-й минуте. Он смог вернуться на поле, но на 23-й минуте был заменен на Серхио Агуэро.