Александр Гацкан записал видеообращение к болельщикам "Ростова" в стиле Владимира Путина

Капитан "Ростова" Александр Гацкан записал видеообращение к болельщикам клуба.Сделан ролик в стиле новогоднего поздравления Президента РФ. В начале играет стандартная мелодия новогоднего поздравления, а в роли кремлевских Курантов выступило табло ростовского стадиона.