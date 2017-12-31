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Александр Гацкан записал видеообращение к болельщикам "Ростова" в стиле Владимира Путина

Капитан "Ростова" Александр Гацкан записал видеообращение к болельщикам клуба.

Сделан ролик в стиле новогоднего поздравления Президента РФ. В начале играет стандартная мелодия новогоднего поздравления, а в роли кремлевских Курантов выступило табло ростовского стадиона.

Теги: Гацкан Ростов
Сегодня, 18:02
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