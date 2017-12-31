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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом (видео)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
"С наступающим 2018 годом. Сложный и интересный год нам вместе предстоит провести. Убежден, что он нам удастся совместными усилиями, и мы будем достойными хозяевами чемпионата мира. Двенадцатый игрок еще никому не помешал! Нам он обязательно нужен, и мы будем делать максимум для того, чтобы ваши симпатии были на нашей стороне, мы ждем вашей поддержки. Еще раз с наступающим Новым годом!" - сказал Черчесов.
"С наступающим 2018 годом. Сложный и интересный год нам вместе предстоит провести. Убежден, что он нам удастся совместными усилиями, и мы будем достойными хозяевами чемпионата мира. Двенадцатый игрок еще никому не помешал! Нам он обязательно нужен, и мы будем делать максимум для того, чтобы ваши симпатии были на нашей стороне, мы ждем вашей поддержки. Еще раз с наступающим Новым годом!" - сказал Черчесов.
Новогоднее поздравление от наставника @TeamRussia Станислава Черчесова! ??? pic.twitter.com/7NB20hcdMA— Сборная России (@TeamRussia) December 31, 2017
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