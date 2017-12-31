Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом (видео)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом."С наступающим 2018 годом. Сложный и интересный год нам вместе предстоит провести. Убежден, что он нам удастся совместными усилиями, и мы будем достойными хозяевами чемпионата мира. Двенадцатый игрок еще никому не помешал! Нам он обязательно нужен, и мы будем делать максимум для того, чтобы ваши симпатии были на нашей стороне, мы ждем вашей поддержки. Еще раз с наступающим Новым годом!" - сказал Черчесов.