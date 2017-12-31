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Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом (видео)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

"С наступающим 2018 годом. Сложный и интересный год нам вместе предстоит провести. Убежден, что он нам удастся совместными усилиями, и мы будем достойными хозяевами чемпионата мира. Двенадцатый игрок еще никому не помешал! Нам он обязательно нужен, и мы будем делать максимум для того, чтобы ваши симпатии были на нашей стороне, мы ждем вашей поддержки. Еще раз с наступающим Новым годом!" - сказал Черчесов.

Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 18:21
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Не смотрел, но всем нашим болелам и фанатам, вне зависимости от клубной принадлежности: у нас есть сборная Нашей страны, давайте болеть за неё вне зависимости от клубной принадлежности! Иначе получается: тренер не нашего клуба, значит и похалявить можно, и в Монте-Карло бухнуть... Мы выиграли несколько войн, и выиграли потому, что в окопах нет не питерца, не москвича, не ростоовчанина, ни красноярца - мы все одним Отечеством созданы. Мы все болеем за свои клубы, но на внешней арене мы все представители одной страны. Даже иностранцы, выступающие за наши клубы. Всех с Новым годом, а православных с предстоящим Рождеством. Пусть наши интересы "бьются" на поле, а после вместе матч обсудить лучше, нежели бить друг друга непонятно с КАКОЙ целью.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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