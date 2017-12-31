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"Ахмат" поздравил болельщиков с Новым годом (видео)

"Ахмат" записал видеообращение к болельщикам, поздравив их с наступающим Новым годом на нескольких языках.

Теги: Ахмат
Сегодня, 19:49
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№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:20) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Всегда знал, что в пиар-службе великого "Ахмата" трудятся (РАБотают в других клубов, а в "Ахмате" именно ТРУДЯТСЯ) профи высочайшего уровня.
Это вам не какая-то там дрезинка-казанка.

Успехов Ахмату в 2018!!!
Регистрация: 7.05.2017
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