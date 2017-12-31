Опрос:

Новости партнеров

Поль Погба: на "МЮ" оказывается давление, но мы должны забыть обо всем и сосредоточиться на себе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал ничью с "Саутгемптоном" в матче 21-го тура чемпионата Англии (0:0).

"Мы хотели выиграть сегодня, но смогли получить только ничью. Нам нужно вернуть менталитет победителей, потому что это будет лучше для всех нас. Сегодня у нас не было решающего момента, а также судья не назначил пенальти, который должен был быть. Одиннадцатиметровый изменил бы игру. Давление оказывается на "МЮ", но мы должны забыть обо всем и сосредоточиться на себе", - цитирует француза ВВС.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.