Поль Погба: на "МЮ" оказывается давление, но мы должны забыть обо всем и сосредоточиться на себе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал ничью с "Саутгемптоном" в матче 21-го тура чемпионата Англии (0:0)."Мы хотели выиграть сегодня, но смогли получить только ничью. Нам нужно вернуть менталитет победителей, потому что это будет лучше для всех нас. Сегодня у нас не было решающего момента, а также судья не назначил пенальти, который должен был быть. Одиннадцатиметровый изменил бы игру. Давление оказывается на "МЮ", но мы должны забыть обо всем и сосредоточиться на себе", - цитирует француза ВВС.