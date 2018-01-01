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В Армении появился клуб "Арарат-Москва"

Президент федерации футбола Армении Рубен Айрапетян рассказал, что президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян приобрел армянский футбольный клуб.

"Выступающая в первой лиге чемпионата Армении "Аван Академия" переименована в "Арарат Москва" и со следующего сезона будет выступать в высшей лиге", – сказал Айрапетян в интервью армянскому "Радио Свобода"?

Напомним, ранее Карапетян стал президентом российского "Арарата", который лидирует в ПФЛ.

Rusarminfo.ru
Теги: Арарат
Сегодня, 17:49
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№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DimonSM
армяшки епанашки

Так ведь христиане - у нас друзья только северокорейцы и чурбаны муслимы с бомбами, а не украинцы, грузины, армяне поляки, чехи болгары - и весь человеческий список
А у людей среди чурбанов друзей нет, поэтому они всегда срут из за угла
Как ты !
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 20:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
армяшки епанашки
Регистрация: 17.07.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:53) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Арарат-Москва (Ереван) ?или откуда там клуб будет? это же абсурд


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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