В Армении появился клуб "Арарат-Москва"

Президент федерации футбола Армении Рубен Айрапетян рассказал, что президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян приобрел армянский футбольный клуб."Выступающая в первой лиге чемпионата Армении "Аван Академия" переименована в "Арарат Москва" и со следующего сезона будет выступать в высшей лиге", – сказал Айрапетян в интервью армянскому "Радио Свобода"?Напомним, ранее Карапетян стал президентом российского "Арарата", который лидирует в ПФЛ.