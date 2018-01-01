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СМИ: ЦСКА готов предложить 9 млн евро за Вендела

ЦСКА ведет борьбу за бразильского полузащитника "Флуминенсе" Вендела, информирует O Jogo.

За 19-летнего игрока армейцы готовы предложить 9 миллионов евро. На футболиста также претендует португальский "Спортинг". Первое предложение ЦСКА было в размере 6 миллионов за 80% прав на Вендела, однако затем оно было увеличено. Сам хавбек

"Красно-синие" еще летом пытались договориться с "Флуминенсе", но переговоры не привели к успеху в сделке.
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 17:54
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(2)
№11 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 21:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ему 20, а не 19... новостники блин, считать не умеете? с кем-то в центре поля расставаться придется, Головин может уехать, Вернблум что-то говорил про уход..
Регистрация: 17.07.2014
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ЕГ, а где достать бабла? (С)


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:08) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Из "Простоквашино....", что бы кого-нибудь купить, надо кого-нибудь продать, а кто самый дорогой в ЦСКА....
Регистрация: 20.03.2014
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:31) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Вернблум доску "разнес" ахах

smile
Цитата: tiki
а вот тут знать не могу.
но если судить по гонорарам ЛЕ - то там уже много не поднять.Нап скорее нужен под чемп, что бы в ЛЧ попасть (ну или через победу в ЛЕ,но это маловероятно в нынешней ситуации)....но тут можно прогореть (Янчики и Рамоны все таки были)

согласен,ЛЕ это убыточный турнир,а вот трансфер я думаю все же будет,может не за 9млн конечно,хотя цены на рынке подорваны денежными мешками,теперь тех кто стоил по 2-3 млн за 9 продают, а как же без риска?
Регистрация: 3.08.2016
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:20) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
но Ганчеренко под елочку в ролике заказывал нападающего Гинеру,разве нет?

Вернблум доску "разнес" ахах
Цитата: Frankenstein
Ты реально думаешь что у Гинера совсем ничего нет в кубышке?

а вот тут знать не могу.
но если судить по гонорарам ЛЕ - то там уже много не поднять.Нап скорее нужен под чемп, что бы в ЛЧ попасть (ну или через победу в ЛЕ,но это маловероятно в нынешней ситуации)....но тут можно прогореть (Янчики и Рамоны все таки были)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:16) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
я могу ошибаться, но все деньги в ЛЧ клубы получают вроде после завершения турнира, разве нет?

вроде бы да,но Ганчаренко под елочку в ролике заказывал нападающего Гинеру,разве нет?Ты реально думаешь что у Гинера совсем ничего нет в кубышке?Я думаю есть,просто вкладываться не хочет.
Регистрация: 3.08.2016
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:10) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
а что же не предлагает раз готов?))

потому что денег нет
я могу ошибаться, но все деньги в ЛЧ клубы получают вроде после завершения турнира, разве нет?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: язва Москва (Сегодня, 18:09) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Без денег и в команду пенсионеров сложно когото пригласить .дураки закончились


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парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:07) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
а что же не предлагает раз готов?))
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:01) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
и к чему полузащитник?вот уж в этой линии есть кому играть
или все таки защ, или адекватный нап
но клубу виднее


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Санта (Сегодня, 17:58) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»

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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
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