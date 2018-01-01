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Первый матч 2018 года в АПЛ завершился вничью

"Брайтон" дома сыграл вничью с "Борнмутом" в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии. 22 тур

"Брайтон" - "Борнмут" - 2:2

Голы: Кнокар, 5, С. Кук, 33, Мюррей, 48, Уилсон, 79

"Брайтон": Райан, Скелотто (Сальтор, 77), Зуттнер, Даффи, Данк, Стивенс, Кнокар, Проппер, Гросс (Браун 88), Мюррей, Искьердо

"Борнмут": Бегович, Смит, Дэниелс, Фрэнсис, С. Кук, Л. Кук, Айб, Артер (Гослинг, 71), Пью (Аке, 60), Уилсон, Афобе (Муссе, 66)

Предупреждения: Проппер, 81, Фрэнсис, 88, Мюррей, 90
Теги: Брайтон Борнмут
Сегодня, 17:59
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