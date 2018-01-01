Первый матч 2018 года в АПЛ завершился вничью

"Брайтон" дома сыграл вничью с "Борнмутом" в матче 22-го тура чемпионата Англии.Чемпионат Англии. 22 турГолы: Кнокар, 5, С. Кук, 33, Мюррей, 48, Уилсон, 79: Райан, Скелотто (Сальтор, 77), Зуттнер, Даффи, Данк, Стивенс, Кнокар, Проппер, Гросс (Браун 88), Мюррей, Искьердо: Бегович, Смит, Дэниелс, Фрэнсис, С. Кук, Л. Кук, Айб, Артер (Гослинг, 71), Пью (Аке, 60), Уилсон, Афобе (Муссе, 66)Предупреждения: Проппер, 81, Фрэнсис, 88, Мюррей, 90