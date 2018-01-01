Неймар получил приз лучшему бразильскому игроку 2017 года в Европе

Нападающий "ПСЖ" Неймар получил приз "Золотая самба" как лучшему бразильскому игроку по итогам 2017 года, выступающему в Европе.25-летний форвард получил награду в третий раз (2014, 2015, 2017).В пятерку лучших бразильцев вошли: Неймар (27,71%), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль", 16,64%), Марсело ("Реал", 14,43%), Паулиньо ("Барселона", 13,64%) и Каземиро ("Реал", 7,19%).