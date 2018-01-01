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Эммануэль Адебайор: Манчини - худший тренер, я ненавидел его тренировки

33-летний нападающий турецкого "Истанбул Башакшехир" Эммануэль Адебайор высказал мнение о тех тренерах, под руководством которых ему довелось поработать.

"Дидье Дешам - победитель по духу. Арсен Венгер - профессор. Он сыграл большую роль в моей жизни. Роберто Манчини - худший тренер. Я ненавидел его тренировки.

Жозе Моуринью - лучший. Он фанат своей работы. Харри Реднапп - как отец. Фантастический человек. Андре Виллаш-Боаш - ему не хватает знаний. Тим Шервуд - с радостью бы с ним еще поработал", - цитирует Адебайора "Газета.Ru" со ссылкой на со ссылкой на Hurriyet.
Теги: Манчини
Сегодня, 18:53
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11
(10)
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Владимирович
ля нынешней его команды сойдет

дык и Массиммо тож...для великонародных то...
с Наступившим, Владимирыч!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: casabl (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (1)

У футбалёров психология одинаковая, В юности мой тренер меня ***асил и гонял отдельно и двукратно, а я на него смотрел волком. Но когда попадал в основу, я вытворял на поле и готов был после этого лизать ему пятки.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:05) #
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: Игорь Владимирович
Для нынешней его команды сойдет.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: fd65 (Сегодня, 20:01) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Тренеришка , одним словом.....))))))))(
Регистрация: 3.12.2016
№7 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:59) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Для нынешней его команды сойдет.
Понять, простить и доплатить!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:46) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
бибизьянку абидели


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Кристоф (Сегодня, 19:29) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: penser
Интересно, всех он перечислил тренеров, с кем работал, или только тех кто на слуху.

Со всеми поработал вроде. Только не помню какой клуб тренировал Шервуд.
Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 19:27) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
манчини лучший, оставьте его в России...он отлично выполняет свою работу...
Регистрация: 14.03.2010
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:15) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Хотелось бы почитать, что тренеры эти про эммануэля сказали бы.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: penser (Сегодня, 19:04) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Барселона»
Интересно, всех он перечислил тренеров, с кем работал, или только тех кто на слуху.
Регистрация: 16.05.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:59) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Исходя из слов ...майора, Манчини самый требовательный тренер, не для лентяев.
Регистрация: 20.03.2014
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