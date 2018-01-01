Мохаммед Салах не поможет "Ливерпулю" в течение двух недель

Полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах выбыл на две недели из-за травмы колена, передает The Daily Mirror.Египтянин получил повреждение в матче 21-го тура английской премьер-лиги с "Лестером".Появление 25-летнего игрока возможно в мачте с "Манчестер Сити" 14 января.