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Мохаммед Салах не поможет "Ливерпулю" в течение двух недель

Полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах выбыл на две недели из-за травмы колена, передает The Daily Mirror.

Египтянин получил повреждение в матче 21-го тура английской премьер-лиги с "Лестером".

Появление 25-летнего игрока возможно в мачте с "Манчестер Сити" 14 января.
Теги: Салах Ливерпуль
Сегодня, 19:03
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