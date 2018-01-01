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"Бешикташ" может купить Вагнера Лав

Форвард "Аланьяспора" Вагнер Лав может перейти в "Бешикташа", информирует Goal.

Сообщается, что в случае ухода нападающего Дженка Тосуна в "Эвертон", стамбульцы готовы приобрести Вагнера Лава. На данный момент клубы находятся в стадии переговоров. "Аланьяспор" готов отпустить бразильца за €4 млн.

Напомним, экс-игрок ЦСКА с 23 мячами стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги.
Теги: Бешикташ Вагнер Лав Трансферы
Сегодня, 19:28
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
блин, Гинер, ну уж за 4 ляма то...ну е мое


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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