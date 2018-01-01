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"Тосно" подписал контракт с бывшим защитником "Динамо"

"Тосно" объявил о подписании контракта с защитником сборной Черногории Неманьей Мьюшковичем, информирует пресс-служба команды.

25-летний защитник перешел из казахстанского "Тараза". Контракт черногорца с "Тосно" рассчитан на два года.

В послужном списке Миюшковича выступления за молодежные команды московского "Динамо", пермского "Амкара", также он сыграл три матча за сборную Черногории.

Теги: Трансферы Тосно
Сегодня, 19:36
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