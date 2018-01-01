В Индии футболист покончил жизнь самоубийством после празднования Нового года

Футболист "Спортинг Клуб де Гоа" Аваришо Фернандес покончил жизнь самоубийством. Это произошло, передает Goal.В ночь на 1 января 21-летний футболист отпраздновал Новый год на вечеринке у друзей, а позже у себя дома совершил суицид.Полиция пока не выяснила причину поступка Фернандеса.