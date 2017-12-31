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Массимо Каррера: с Новым годом! (фото)

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил всех с Новым годом. Наставник красно-белых опубликовал фотографии в кругу семьи.

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A post shared by Massimo Carrera Official (@massimo.carrera4) on

Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 20:52
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№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Красивая пара , отличный тренер , популяризация Российского футбола . Спасибо , Массимо , ты сделал наш футбол хоть чуточку искренней .

Одни петушки заглянули " минуснуть " , вас красивые ( да и любые ) женщины не интересуют . Налетайте , однополые . У нас есть Тренер , а что у вас ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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