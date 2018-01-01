Рагнар Клаван: я забил гол? Здорово, сам в этом не был уверен

Защитник "Ливерпуля" Рагнар Клаван рассказал о победе в матче 22-го тура премьер-лиги с "Бернли" (2:1). Эстонский футболист забил победный гол на 4-й добавленной минуте."Очень важная для нас победа. Говорите, что я автор гола? Здорово. Ведь я сам в этом не был уверен.У "Бернли" всегда сложно играть. Но моя команда проявила себя хорошо. Это был сумасшедший матч", – передает слова Клавана BBC.