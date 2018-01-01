Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Агент: трансфер Вериссимо в "Спартак" возможен, он был бы счастлив играть там

Тиагу Тавейра, представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, подтвердил интерес "Спартака" к своему клиенту. При этом официальных предложений по 22-летнему футболисту пока не поступало.

"Трансфер Вериссимо в "Спартак" возможен. Но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.

Каковы шансы "Спартака"? Не могу сказать. "Спартак" – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там", - передает слова Тавейры "СЭ".
Теги: Трансферы Спартак
Вчера, 21:58
Напечатать
6
(3)
№6 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 08:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: cerberspb
grisha,
земеля ты перепил! пусть у всех наших клубов будут сильные игроки, тем интересней будет наш чемпионат!!!

у нас в ростове были сильные игроки,щас на лавке в зените,куля интересного,зенит это собака на сене в нашем чемпионате smirk
Регистрация: 19.10.2010
№5 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 07:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Вериссимо был бы счастлив играть там... самая популярная фраза от агеньов. Может, будет счастлив, а если окажется на глубокой скамейке или травить егу будут одноклубники ( по любой причине) - за базар отвечать будет агент, или только получать проценты с зарплаты?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№4 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 04:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
grisha,
земеля ты перепил! пусть у всех наших клубов будут сильные игроки, тем интересней будет наш чемпионат!!!
Регистрация: 10.07.2009
№3 Написал: pensioner Пермский край (Сегодня, 03:56) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
grisha,
Похмелись, Гриня, полегчает.
С наступившим тебя. wink
Регистрация: 17.01.2011
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 00:41) #
  • +3
  •  (5)
online

grisha,
Ты ещё от нового года не отошёл?
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: grisha (Вчера, 22:28) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
И я бы был счастлив - не надо лукавить
Лишившись правой ноги, левой руки и половинки ягодицы - я бы был счастлив получить эти деньги и прославить спартак ))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.