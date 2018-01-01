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"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Эвертоном"

В матче 22-го тура английской премьер-лиги "Эвертон" дома уступил "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Англии. 22 тур

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

Голы: Марсьяль, 57, Лингард, 81

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кин, Уильямс, Дэвис, Влашич, Шнейдерлен, Ниасс (Калверт-Льюин, 81), Руни (Леннон, 62), Боласье (Маккарти, 62)

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Нильссон-Линделёф, Шоу, Джонс, Рохо, Матич, Эррера, Погба, Мата (Туанзебе, 90+2), Лингард (Блинд, 87), Марсьяль (Рашфорд, 72)

Предупреждения: Руни, 43, Холгейт, 83.
Теги: Манчестер Юнайтед Эвертон
Вчера, 22:34
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