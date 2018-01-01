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"Халл Сити" выиграл всего один матч из шести после отставки Леонида Слуцкого

"Халл Сити" проиграл "Болтону" (0:1) в выездном матче 26-го тура Чемпионшипа.

После отставки Леонида Слуцкого новый главный тренер "тигров" Найджел Эдкинс выиграл всего лишь один матч из шести. Им стала первая игра после назначения Эдкинса.

"Халл Сити" занимает 21-е место в турнирной таблице.
Теги: Халл Сити
Вчера, 22:43
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№1 Написал: serega_user serega_user (Вчера, 22:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Да, действительно проблема в Слуцком была! И ведь ни одна свинья не признает, что проблема Халла была не тренер.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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