"Халл Сити" выиграл всего один матч из шести после отставки Леонида Слуцкого

"Халл Сити" проиграл "Болтону" (0:1) в выездном матче 26-го тура Чемпионшипа.После отставки Леонида Слуцкого новый главный тренер "тигров" Найджел Эдкинс выиграл всего лишь один матч из шести. Им стала первая игра после назначения Эдкинса."Халл Сити" занимает 21-е место в турнирной таблице.