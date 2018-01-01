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СМИ: "Реал" отказался от идеи покупки Азара и сосредоточится на развитии Асенсио
Трансфер хавбека "Челси" Эдена Азара в "Реал" может не состояться. Руководство мадридцев решило не бороться за переход 26-летнего футболиста, а сделать ставку на 21-летнего Марко Асенсио, передает Marca.
"Зачем нам покупать Азара, если у нас есть Асенсио?" – сказал один из руководителей "Реала" на общем собрании.
Игра бельгийского хавбека нравилась главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану еще со времен выступления игрока за "Лилль", но теперь "сливочные" сосредоточатся на развитии Асенсио.
"Зачем нам покупать Азара, если у нас есть Асенсио?" – сказал один из руководителей "Реала" на общем собрании.
Игра бельгийского хавбека нравилась главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану еще со времен выступления игрока за "Лилль", но теперь "сливочные" сосредоточатся на развитии Асенсио.
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