СМИ: "Реал" отказался от идеи покупки Азара и сосредоточится на развитии Асенсио

Трансфер хавбека "Челси" Эдена Азара в "Реал" может не состояться. Руководство мадридцев решило не бороться за переход 26-летнего футболиста, а сделать ставку на 21-летнего Марко Асенсио, передает Marca."Зачем нам покупать Азара, если у нас есть Асенсио?" – сказал один из руководителей "Реала" на общем собрании.Игра бельгийского хавбека нравилась главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану еще со времен выступления игрока за "Лилль", но теперь "сливочные" сосредоточатся на развитии Асенсио.