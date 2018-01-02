Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Ливерпуль" установил рекорд при Клоппе по количеству игр без поражений

"Ливерпуль" одержал победу над "Бернли" со счетом 2:1.

Таким образом, "красные" продлили свою серию без поражений во всех турнирах до 16 матчей - 11 побед и 5 ничьих. При нынешнем главном тренере Юргене Клоппе это лучшая беспроигрышная серия. В последний раз "Ливерпуль" потерпел поражение 22 октября 2017 года.
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 08:32
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.