"Ливерпуль" установил рекорд при Клоппе по количеству игр без поражений

"Ливерпуль" одержал победу над "Бернли" со счетом 2:1.Таким образом, "красные" продлили свою серию без поражений во всех турнирах до 16 матчей - 11 побед и 5 ничьих. При нынешнем главном тренере Юргене Клоппе это лучшая беспроигрышная серия. В последний раз "Ливерпуль" потерпел поражение 22 октября 2017 года.