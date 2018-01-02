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Защитник "Шахтера" Марсиу Азеведу близок к переходу в ПАОК

Защитник "Шахтера" Марсиу Азеведу может продолжить карьеру в ПАОК, передает Gazzetta.gr.

Сообщается, что на этой неделе 31-летний бразилец прилетит в Грецию, где пройдет медосмотр, после которого подпишет контракт.

Азеведу выступает в чемпионате Украины с 2013 года.
Теги: Шахтер ПАОК Трансферы
Сегодня, 09:07
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