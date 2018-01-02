Мохамед Салах признан лучшим арабским футболистом в 2017 году

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим арабским футболистом минувшего года, передает France24.Второе и третье места заняли игроки сборной Сирии, выступающие в чемпионате Саудовской Аравии – Омар Хрибин ("Аль-Хилал") и Омар Аль-Сома ("Аль-Ахли").