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Мохамед Салах признан лучшим арабским футболистом в 2017 году

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим арабским футболистом минувшего года, передает France24.

Второе и третье места заняли игроки сборной Сирии, выступающие в чемпионате Саудовской Аравии – Омар Хрибин ("Аль-Хилал") и Омар Аль-Сома ("Аль-Ахли").
Теги: Салах Ливерпуль
Сегодня, 17:05
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