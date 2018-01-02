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Лукас Моура может стать игроком "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "ПСЖ" Лукас Моура может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Le 10 Sport.

Английский клуб уже начал переговоры с парижанами, чтобы оформить трансфер этой зимой. Напомним, что футболист выпал из стартового состава "Пари Сен-Жермен" в этом сезоне и хочет сменить клуб перед ЧМ-2018 для получения игровой практики.
Теги: Моура Манчестер Юнайтед ПСЖ Трансферы
Сегодня, 21:27
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