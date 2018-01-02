Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Q400
|Политика
|Q400
|КБ-Гостевая
|pri3rak1
|Mузыка
|Контюрич
|Кто на чем ездит или у кого какая машина
|Контюрич
|Опрос по запрету России в Олимпиаде2018
|Контюрич
|Выкладываем свои фотки)
|P.V.
|Курилка
|Red fox
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 22:01
Де Врей ждет предложения от "Барселоны"
Де Врей ждет предложения от "Барселоны"
Вчера, 21:45
Симоне Верди может продолжить карьеру в "Наполи"
Симоне Верди может продолжить карьеру в "Наполи"
Вчера, 21:35
Массимилиано Аллегри: Доннарумма? У "Ювентуса" есть замена Буффону, его наследник — Щенсны (1)
Массимилиано Аллегри: Доннарумма? У "Ювентуса" есть замена Буффону, его наследник — Щенсны (1)
Вчера, 21:27
Лукас Моура может стать игроком "Манчестер Юнайтед"
Лукас Моура может стать игроком "Манчестер Юнайтед"
Вчера, 20:05
Трансфер Тосуна в "Эвертон" может сорваться
Трансфер Тосуна в "Эвертон" может сорваться
Вчера, 18:46
Поль Погба: мы сделали то, что должны были
Поль Погба: мы сделали то, что должны были
Вчера, 18:26
Юрген Клопп: Коутиньо в "Барселоне"? Не знаю, есть ли что-то в мире, что могло бы быть менее интересным
Юрген Клопп: Коутиньо в "Барселоне"? Не знаю, есть ли что-то в мире, что могло бы быть менее интересным
Вчера, 18:06
Дмитрий Хомуха: клубы должны договориться соблюдать потолок зарплат для молодых игроков
Дмитрий Хомуха: клубы должны договориться соблюдать потолок зарплат для молодых игроков
Вчера, 17:38
Кака: Аршавин один из моих любимых футболистов (1)
Кака: Аршавин один из моих любимых футболистов (1)
Вчера, 16:06
СМИ: "Удинезе" пытается перехватить Вериссимо у "Спартака" (6)
СМИ: "Удинезе" пытается перехватить Вериссимо у "Спартака" (6)
Вчера, 15:53
Алекс Фергюсон: аплодирую Венгеру
Алекс Фергюсон: аплодирую Венгеру
Вчера, 15:16
"Спортинг" опередил ЦСКА в борьбе за Вендела (26)
"Спортинг" опередил ЦСКА в борьбе за Вендела (26)
Вчера, 15:06
Защитнику "Ливерпуля" Ловрену грозит пять лет тюрьмы
Защитнику "Ливерпуля" Ловрену грозит пять лет тюрьмы
Вчера, 14:32
Месси - лучший игрок 2017 года по версии Marca (2)
Месси - лучший игрок 2017 года по версии Marca (2)
Вчера, 13:28
Сергей Кисляк может продолжить карьеру в Казахстане
Сергей Кисляк может продолжить карьеру в Казахстане
Вчера, 12:37
Криштиану Роналду: 2017-й был невероятным годом
Криштиану Роналду: 2017-й был невероятным годом
Вчера, 11:05
Жозе Моуринью: Скоулз? Если он захочет стать тренером, я желаю ему добиться хотя бы 25% моего успеха (4)
Жозе Моуринью: Скоулз? Если он захочет стать тренером, я желаю ему добиться хотя бы 25% моего успеха (4)
Вчера, 10:53
Айзек Окоронкво: дайте Карпину спокойно поработать
Айзек Окоронкво: дайте Карпину спокойно поработать
Вчера, 10:22
Сборные из Африки и Центральной Америки интересуются базами ЧМ-2018 в Железноводске (1)
Сборные из Африки и Центральной Америки интересуются базами ЧМ-2018 в Железноводске (1)
Вчера, 09:21
Артем Милевский намекнул на скорую свадьбу? (фото) (1)
Артем Милевский намекнул на скорую свадьбу? (фото) (1)
Вчера, 08:24
Руслан Магаль стал игроком "Балтики"
Руслан Магаль стал игроком "Балтики"
1 января 2018 23:55
СМИ: "Реал" отказался от идеи покупки Азара и сосредоточится на развитии Асенсио (2)
СМИ: "Реал" отказался от идеи покупки Азара и сосредоточится на развитии Асенсио (2)
1 января 2018 23:24
Сэм Эллардайс: ни одного удара в створ ворот? Для нас это нормально
Сэм Эллардайс: ни одного удара в створ ворот? Для нас это нормально
1 января 2018 23:20
Жозе Моуринью - о победе над "Эвертоном": это не было выступлением уставших ребят
Жозе Моуринью - о победе над "Эвертоном": это не было выступлением уставших ребят
1 января 2018 22:43
"Халл Сити" выиграл всего один матч из шести после отставки Леонида Слуцкого (2)
"Халл Сити" выиграл всего один матч из шести после отставки Леонида Слуцкого (2)
1 января 2018 22:34
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Эвертоном"
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Эвертоном"
Симоне Верди может продолжить карьеру в "Наполи"
Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди может перейти в "Наполи", сообщает Gazzetta dello Sport.
Неаполитанцы ищут игрока, способного усилить их атаку, и готовы предложить за 25-летнего итальянца 25 миллионов евро.
Верди является воспитанником "Милана", но за основную команду красно-черных так и не дебютировал.
Неаполитанцы ищут игрока, способного усилить их атаку, и готовы предложить за 25-летнего итальянца 25 миллионов евро.
Верди является воспитанником "Милана", но за основную команду красно-черных так и не дебютировал.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.