Симоне Верди может продолжить карьеру в "Наполи"

Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди может перейти в "Наполи", сообщает Gazzetta dello Sport.Неаполитанцы ищут игрока, способного усилить их атаку, и готовы предложить за 25-летнего итальянца 25 миллионов евро.Верди является воспитанником "Милана", но за основную команду красно-черных так и не дебютировал.