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Симоне Верди может продолжить карьеру в "Наполи"

Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди может перейти в "Наполи", сообщает Gazzetta dello Sport.

Неаполитанцы ищут игрока, способного усилить их атаку, и готовы предложить за 25-летнего итальянца 25 миллионов евро.

Верди является воспитанником "Милана", но за основную команду красно-черных так и не дебютировал.
Теги: Болонья Наполи Трансферы
Вчера, 21:45
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