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Экс-вратарь "Барселоны" Вальдес удалил аккаунты в социальных сетях

Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес удалил свои аккаунты в инстаграме и твиттере, сообщает Marca.

1 января 35-летний футболист опубликовал в твиттере фотографию дороги с подписью "Спасибо за все".

Таким образом Вальдес мог сообщить о своем окончательном решении завершить карьеру.
Теги: Вальдес Барселона
Вчера, 23:25
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