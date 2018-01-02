Экс-вратарь "Барселоны" Вальдес удалил аккаунты в социальных сетях

Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес удалил свои аккаунты в инстаграме и твиттере, сообщает Marca.1 января 35-летний футболист опубликовал в твиттере фотографию дороги с подписью "Спасибо за все".Таким образом Вальдес мог сообщить о своем окончательном решении завершить карьеру.