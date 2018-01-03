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"Манчестер Сити" одержал 20-ю победу в сезоне АПЛ

"Манчестер Сити" нанес поражение "Уотфорду" во встрече 22-го тура чемпионата Англии. Эта победа стала 20-й для "горожан" в нынешнем сезоне.

Чемпионат Англии. 22 тур

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 3:1

Голы: Стерлинг, 1, Кабазель, 13 (авто.), Агуэро, 63, Грэй, 82

"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Стоунс (Данило, 67), Отаменди, Делф, Фернандиньо (Туре, 71), Брёйне (Силва, 79), Сильва, Зане, Стерлинг, Агуэро

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Зегелар, Вагё, Кабазель, Капу (Клеверли, 61), Уотсон (Перейра, 65), Дукуре, Каррильо, Ришарлисон (Синклейр, 82), Грэй

Предупреждения: Сильва, 24, Перейра, 83.
Теги: Манчестер Сити Уотфорд
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