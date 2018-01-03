Хорхе Сампаоли встретится с некоторыми игроками, включая Икарди и Игуаина

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, что в преддверии чемпионата мира встретится с некоторыми футболистами."Для подготовки к чемпионату мира я встречусь с некоторыми игроками, включая Икарди и Игуаина.В конце поездки состав еще не будет окончательно выбран, потому что у меня все еще будет 45-60 игроков. Благодаря таким встречам мы будем следить за ними и поговорим с их тренерами", - цитирует Сампаоли Football Italia.