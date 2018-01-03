Халк: надеюсь, "Шанхай" выиграет чемпионат в этом сезоне

Нападающий "Шанхай Теллэйс" Халк надеется, что команда выиграет чемпионат Китая в нынешнем сезоне."Я пробыл в клубе полтора года, и я отчаянно хочу выиграть чемпионат. Надеюсь, мы сможем это сделать в новом сезоне. Я попробую отдать все силы чтобы помочь моей команде", - цитирует Халка AS.