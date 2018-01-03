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Домагой Вида официально стал игроком "Бешикташа"

"Бешикташ" заключил контракт с хорватским защитником Домагоем Видой, сообщает официальный сайт клуба.

Экс-игрок киевского "Динамо" еще летом подписал предварительное соглашение со стамбульцами и перешел в январе на правах свободного агента. Вида получил 1,5 миллиона евро в качестве разового бонуса. Его зарплата составит три миллиона евро в год.
Теги: Бешикташ Динамо Киев Трансферы
Сегодня, 19:57
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