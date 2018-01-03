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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Екатеринбург Уфа
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Зинедин Зидан: Бензема получил травму в класико, а не в отпуске
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что форвард Карим Бензема получил травму бедра во время матча 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:3).
Однако в испанских СМИ сообщают, что француз получил повреждение во время зимнего отпуска.
"Карим получил травму в класико. Я читал, что у него были проблемы еще до этой игры, но это не так. Полностью доверяю Бензема и другим своим футболистам. Карим получил травму во время игры, а не до или после нее. Во время отпуска травму до конца залечить не удалось. Изначально мы не беспокоились по этому поводу, но позже поняли, что повреждение носит более серьезный характер. Это неприятный момент для нас", - цитирует Зидана Marca.
Однако в испанских СМИ сообщают, что француз получил повреждение во время зимнего отпуска.
"Карим получил травму в класико. Я читал, что у него были проблемы еще до этой игры, но это не так. Полностью доверяю Бензема и другим своим футболистам. Карим получил травму во время игры, а не до или после нее. Во время отпуска травму до конца залечить не удалось. Изначально мы не беспокоились по этому поводу, но позже поняли, что повреждение носит более серьезный характер. Это неприятный момент для нас", - цитирует Зидана Marca.
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