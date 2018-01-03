Вратарь "Хетафе" может перейти в "Уотфорд" или "Кристал Пэлас"

Вратарь "Хетафе" Висенте Гуаита зимой может сменить клуб, сообщает Sun.В услугах 30-летнего голкипера заинтересованы "Уотфорд" и "Кристал Пэлас".Отмечается, что каждый из клубом премьер-лиги предложил "Хетафе" по 3,9 миллиона евро. Сумма отступных, прописанных в контракте Гуаиты, составляет 7,8 миллиона евро.