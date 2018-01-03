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Спортивный директор "Лейпцига": Вернер чрезвычайно важный игрок для нас, он символ клуба.

Спортивный директор "Лейпцига" Оливер Минцлафф заявил, что нападающий команды Тимо Вернер не уйдет в другой клуб.

"Тимо чрезвычайно важный игрок для нас, он символ клуба. Тимо вырос вместе с нами, и мы хотим продолжать работать с ним. Любой другой сценарий сегодня немыслим", - цитирует Минцлаффа Bild.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Реал" и "Бавария".
Теги: РБ Лейпциг
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