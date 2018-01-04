"Реал Сосьедад" проявляет интерес к вратарю "Зари" Андрею Лунину

"Реал Сосьедад" может подписать вратаря "Зари" Андрея Лунина, сообщает Deia.18-летний голкипер может пополнить состав команды из Сан-Себастьяна в зимнее трансферное окно.В этом сезоне Лунин принял участие в 22 матчах за "Зарю", став лучшим игроком команды в первой части сезона по версии болельщиков.