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"Реал Сосьедад" проявляет интерес к вратарю "Зари" Андрею Лунину

"Реал Сосьедад" может подписать вратаря "Зари" Андрея Лунина, сообщает Deia.

18-летний голкипер может пополнить состав команды из Сан-Себастьяна в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Лунин принял участие в 22 матчах за "Зарю", став лучшим игроком команды в первой части сезона по версии болельщиков.
Теги: Реал Сосьедад Заря
Сегодня, 02:03
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