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Руководство "Милана" рассматривает возможность продажи Матео Музаккьо

"Милан" может продать своего защитника Матео Музаккьо, сообщает Corriere dello Sport.

Аргентинский футболист перешел в стан "россонери" из "Вильярреала" за 18 миллионов евро. Руководство клуба недовольно игрой Музаккьо.

В этом сезоне на счету защитника 18 матчей и 1 гол во всех турнирах.
Теги: Милан
Сегодня, 02:31
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