Руководство "Милана" рассматривает возможность продажи Матео Музаккьо

"Милан" может продать своего защитника Матео Музаккьо, сообщает Corriere dello Sport.Аргентинский футболист перешел в стан "россонери" из "Вильярреала" за 18 миллионов евро. Руководство клуба недовольно игрой Музаккьо.В этом сезоне на счету защитника 18 матчей и 1 гол во всех турнирах.