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Спортивный директор "Шальке": мы не откажемся от Коноплянки

Спортивный директор "Шальке" Аксель Шустер прокомментировал информацию о переходе украинского полузащитника Евгения Коноплянки в донецкий "Шахтер".

"Мы не откажемся от него", - цитирует Шустера Sport Bild.

В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл 16 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Теги: Кононов Шальке
Сегодня, 04:16
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