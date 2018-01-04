Спортивный директор "Шальке": мы не откажемся от Коноплянки

Спортивный директор "Шальке" Аксель Шустер прокомментировал информацию о переходе украинского полузащитника Евгения Коноплянки в донецкий "Шахтер"."Мы не откажемся от него", - цитирует Шустера Sport Bild.В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл 16 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.