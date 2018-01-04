Месси, Суарес и Иньеста будут отдыхать во время матча с "Сельтой"

Игрокам "Барселоны" Лионелю Месси, Луису Суаресу и Андресу Иньесте тренерским штабом команды был предоставлен отдых. Футболисты не поехали на выездной матч 1/8 финала Кубка Испании с "Сельтой".В Виго также не сыграют полузащитники каталонцев Арда Туран, Жерар Деулофеу и Рафинья Алькантара. Нападающий Пако Алькасер и защитник Самюэль Умтити не сыграют из-за травм.Состав "Барселоны": тер Стеген, Силлессен, Семеду, Пике, Ракитич, Серджи Роберто, Денис Суарес, Маскерано, Паулиньо, Альба, Динь, Серджи Бускетс, Дембеле, Андре Гомес, Видаль, Вермален, Аленья, Арнаис.