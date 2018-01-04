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"Торино" отправил в отставку главного тренера

"Торино" уволило сербского главного тренера Синишу Михайловича, информирует Football Italia.

Решение было принято руководством туринцев после после поражения от "Ювентуса" в матче 1/4 кубка Италии (0:2).

В последних 17 матчах "Торино" под руководством сербского специалиста одержал лишь три победы, команда идет на 10-м место в турнирной таблице Серии А.
Теги: Торино Михайлович
Сегодня, 08:52
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