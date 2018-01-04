"Торино" отправил в отставку главного тренера

"Торино" уволило сербского главного тренера Синишу Михайловича, информирует Football Italia.Решение было принято руководством туринцев после после поражения от "Ювентуса" в матче 1/4 кубка Италии (0:2).В последних 17 матчах "Торино" под руководством сербского специалиста одержал лишь три победы, команда идет на 10-м место в турнирной таблице Серии А.