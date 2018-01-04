"Верона" оштрафована на 20 тысяч за расистские песни болельщиков

"Верона" оштрафована за расистские песни, которые исполняли болельщики во время матча с "Ювентусом" (1:3), передает AFP.Веронский клуб заплатит 20 тысяч евро. Также условно закрыта южная трибуна домашнего стадиона "Вероны".