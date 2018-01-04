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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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21:01
Анатолий Бышовец: в случае перехода из "Краснодара" в "Зенит" Смолов рискует, от добра добра не ищут (1)
Анатолий Бышовец: в случае перехода из "Краснодара" в "Зенит" Смолов рискует, от добра добра не ищут (1)
17:19
Дмитрий Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с поста главы оргкомитета "Россия-2018" (18)
Дмитрий Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с поста главы оргкомитета "Россия-2018" (18)
15:58
Роналдо: не хочу принижать Месси и Криштиану, но в мое время конкуренция была на более высоком уровне (3)
Роналдо: не хочу принижать Месси и Криштиану, но в мое время конкуренция была на более высоком уровне (3)
"Верона" оштрафована на 20 тысяч за расистские песни болельщиков
"Верона" оштрафована за расистские песни, которые исполняли болельщики во время матча с "Ювентусом" (1:3), передает AFP.
Веронский клуб заплатит 20 тысяч евро. Также условно закрыта южная трибуна домашнего стадиона "Вероны".
Веронский клуб заплатит 20 тысяч евро. Также условно закрыта южная трибуна домашнего стадиона "Вероны".
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