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Бывший игрок сборной Англии Тревор Синклэйр уволен с ВВС из-за его проблем с законом

Бывший игрок сборной Англии Тревор Синклэйр уволен с ВВС, где был телевизионным консультантом.

Такое решение компания приняла из-за проблем с законом Синклэйра, который приговорен к 150 часам общественных работ и лишению водительских прав на 20 месяцев.

Приговор был вынесен из-за поведения Синклэйра, который в ноябре был остановлен дорожной полицией. Он оскорбил полицейского, назвал того расистом и помочился в патрульной машине.
Сегодня, 18:27
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№3 Написал: aulex Milano (Сегодня, 19:28) #
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Болеет за:
«Интер»
уволен с ввс - ну и грамотеи заголовки пишут))) три класса образования и то - много


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 18:41) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь он еще и бибисю расистами назовет smile


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а наши только чужое имущество в виде кресел ломать умеют
но вообще странно, так как то поколение игроков про расизм не орало
тоже мозги промыли?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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