Бывший игрок сборной Англии Тревор Синклэйр уволен с ВВС из-за его проблем с законом

Бывший игрок сборной Англии Тревор Синклэйр уволен с ВВС, где был телевизионным консультантом.Такое решение компания приняла из-за проблем с законом Синклэйра, который приговорен к 150 часам общественных работ и лишению водительских прав на 20 месяцев.Приговор был вынесен из-за поведения Синклэйра, который в ноябре был остановлен дорожной полицией. Он оскорбил полицейского, назвал того расистом и помочился в патрульной машине.