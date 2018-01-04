Зинедин Зидан дал добро на приобретение нападающего на место Карима Бензема

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан согласился на приобретение нового форварда, который заменит Карима Бензема.Как сообщает L’Equipe, приоритетом "Реала" стали нападающий "Интера" Мауро Икарди и форвард "Лейпцига" Тимо Вернер. Представители мадридского клуба уже контактировали с агентами обоих игроков.