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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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21:01
Анатолий Бышовец: в случае перехода из "Краснодара" в "Зенит" Смолов рискует, от добра добра не ищут (1)
Анатолий Бышовец: в случае перехода из "Краснодара" в "Зенит" Смолов рискует, от добра добра не ищут (1)
17:19
Дмитрий Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с поста главы оргкомитета "Россия-2018" (18)
Дмитрий Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с поста главы оргкомитета "Россия-2018" (18)
15:58
Роналдо: не хочу принижать Месси и Криштиану, но в мое время конкуренция была на более высоком уровне (3)
Роналдо: не хочу принижать Месси и Криштиану, но в мое время конкуренция была на более высоком уровне (3)
Зинедин Зидан дал добро на приобретение нападающего на место Карима Бензема
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан согласился на приобретение нового форварда, который заменит Карима Бензема.
Как сообщает L’Equipe, приоритетом "Реала" стали нападающий "Интера" Мауро Икарди и форвард "Лейпцига" Тимо Вернер. Представители мадридского клуба уже контактировали с агентами обоих игроков.
Как сообщает L’Equipe, приоритетом "Реала" стали нападающий "Интера" Мауро Икарди и форвард "Лейпцига" Тимо Вернер. Представители мадридского клуба уже контактировали с агентами обоих игроков.
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